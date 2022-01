Une jeune fille de 15 ans est morte hier à Ouzio Mitsamiouli. Son mari aurait pris la fuite.

À Ouzio Mitsamiouli, une jeune fille est morte suite à des problèmes rénals causés à des mauvais traitements auxquels la jeune fille aurait été victime.

En effet, cette jeune fille issue du village de bangoi kunu est mariée à un certain Elarif (Gosti) d’Ouzio il ya environ deux ans. On a appris que le garçon aurait été avec la fille avant de l’épouser. Malgré que la famille de la fille ne le voulait pas mais la jeune fille aurait insisté à ce qu’elle soit marié avec le jeune homme. Du coup, ils se sont mariés et le mari a ramené son épouse s’installer chez lui à Ouzio.



Selon nos informations qu’on a pu récolter ce que depuis que la jeune fille a eu son enfant, la famille du garçon ne lui traitait pas au mieux à tel point qu’elle n’aurait pas eu tous les produits alimentaires et vestimentaires (djalihoo) nécessaires. La famille ne lui faisait pas à manger ni lui donner à boire convenablement. Du coup, suite à tous ses problèmes, la jeune n’a pas succombé sachant aussi qu’elle serait encore enceinte de deux mois.

Selon aussi notre informateur, le jeune garçon qui est par ailleurs le neveu de l’ancien procureur de la République aurait pris la fuite avec son enfant d’un an après des analyses médicales effectuées à la jeune fille et qui auraient révélé plusieurs informations inquiétantes.

On se demande vraiment si la gendarmerie nationale va t-elle mener une enquête ou bien l’affaire va être entérinée pour de bon.

Photo d’archive