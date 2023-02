Présidence de l’UA-quels sont les enjeux ? Et pour faire quoi?

Dans quelques semaines,notre pays va accéder pour la première fois de son histoire à la Présidence de l’Union africaine.Un fait historique qu’il convient de noter. Je rappellerai,toutefois,que les Comores avaient occupé brièvement le poste de Vice Président au lendemain de leur indépendance dans ce qui était alors l’OUA.

Que peut tirer le pays comme avantage en occupant ce poste honorifique obtenu au prix d’obscures négociations et d’intérêts dont on ne connaît ni les contours ni les objectifs à court et moyen terme pour un mandat qui ne dure qu’une année ?

Côté comorien,certainement,on n’attend pas grand chose si ce n’est que la folie de grandeur et un prestige dont le colonel Président voudrait faire valoir pour des raisons essentiellement de politique interne afin de détourner l’opinion sur son impopularité et face au rejet manifeste par le peuple de sa politique désastreuse qu’il mène depuis son hold up électoral de 2019.En effet,de mémoire de comorien,aucun Président n’a connu un tel niveau d’impopularité depuis l’indépendance.

L’on peut également souligner qu’il espère en accédant à ce poste user de cette position pour convaincre ses homologues et La Commission à cautionner son souhait de vouloir à tout prix se représenter pour un 3e mandat comme son ami qu’il va succéder à la tête de notre organisation panafricaine,SEM Macky Sall du Sénégal.Les deux amis dont les peuples respectifs contestent leur projet du 3e mandat ont su négocier sous la bénédiction et avec le soutien actif de leur protecteur,la France,pour garder leur siège,quoi qu’il en coûte,et continuer ainsi à défendre les intérêts de leur ancien colonisateur dans notre continent qui fait l’objet de tant de convoitise par toutes les puissances.

Ne vous attendez surtout pas à ce que la question de l’île comorienne de Mayotte soit évoquée et encore moins ressusciter le défunt Comité des 7 à qui l’OUA avait confié ce dossier ni faire évoluer d’un iota les multiples maux qui gangrènent l’Afrique(conflits armés,épidémies, changement climatique,crise économique,politique,migration s etc…).



En effet,l’influence grandissante en Afrique d’autres puissances émergentes telles la Chine,la Russie,la Turquie,l’Inde,le Japon etc… explique l’intérêt particulier qu’accorde Macron pour la recherche d’un compromis entre Macky Sall,Azali et Ruto .Des partenaires sûrs pour lui.Quant au retrait du Kenya,Il ne s’est pas fait sans contrepartie.Il semblerait même que des garanties soient données par des pays amis du Golfe et le Maroc aux deux parties hier concurrentes car,il faut bien le dire,le Kenya ne s’est pas désisté pour les beaux yeux « bleus »d’Azali.Il a su donc tirer son épingle du jeu dans ce deal.

Une question me taraude l’esprit.Avec quels moyens financiers,logistiques et humains Azali va t il présider l’UA ?



Azali a ruiné les finances publiques de son pays,détruit le tissu économique et laisse ainsi un pays en faillite.La situation économique et sociale est catastrophique.Les libertés sont confisquées,l’opposition politique bâillonnée, leurs dirigeants forcés à l’exil,une criminalité grandissante,une jeunesse désœuvrée et sans perspective d’avenir.La corruption et la gabegie ont atteint des proportions incommensurables.

Avec ce sombre tableau,on nous fait parallèlement miroiter une émergence à l’horizon 2030 que seuls les naïfs de son parti le CRC prennent pour argent comptant.Et l’on vient d’apprendre qu’en dépit de ce triste bilan ,le colonel Président se représente pour sa propre succession.Pour faire quoi au juste !

Azali n’a pas le personnel qualifié nécessaire pour l’accompagner dans cette aventure africaine.

A titre d’exemple,dans sa représentation diplomatique à Addis Ababa qui compte moins de six personnes ,on ne totalise que deux diplomates de carrière si l’on inclut l’ambassadeur qui est en réalité un instituteur de formation mais qui,avec le temps,Il faut lui reconnaître cette capacité, a pu tant bien que mal s’adapter à la fonction qui fait de lui,le doyen des chefs de mission en terme de longévité,nous dit on.

Au cabinet du ministre,les diplomates de carrière sont moins nombreux que les doigts d’une main et les plus expérimentés sont soit mis au placard ou partis récemment à la retraite.Pour illustrer le déficit de diplomates, allons regarder du côté des chancelleries comoriennes.On constate deux ambassadeurs de carrière et Chefs de mission en poste.Il s’agit de Hamada Hamadi dénommé Mr. Makochi,le turbulent et très détesté ambassadeur à Paris et Chanfi, plutôt taciturne,effacé et donc invisible à New York.Tous deux ayant un point commun celui d’être mêlés par le passé dans des combines d’octroi de passeports diplomatiques et autres manigances au moment où ils officiaient au Mirex en tant que SG.

Dans les autres chancelleries, On note deux administrateurs retraités connus tout de même pour leur compétence et leur expérience dans l’administration depuis l’époque coloniale font exception et sont toujours en fonction ,l’un à Tananarive et l’autre à Genève .Tous les autres Chefs de mission ne sont que des apprentis diplomates,inexpérimentés ,nommés pour leur proximité ou leur allégeance politique sur des bases régionales qui n’obéissent à aucun critère de compétence pour la plupart.Ils ont été placés pour service rendu au colonel et/ou les éloigner pour ne pas porter ombrage aux ambitions futures de leur Chef.Comment dans une telle situation peut on avoir une diplomatie digne de ce nom sans diplomates professionnels avec les compétences requises et surtout prétendre présider une institution comme l’UA ?

Azali à la présidence de l’UA,,c’est la catastrophe annoncée pour le continent .Et puisque son pays est déjà dans le gouffre pour sa mauvaise gouvernance,sa gestion hasardeuse va contaminer aussi le sommet de notre organisation continentale malgré le calendrier qui lui sera assigné puisque tout le monde sait très bien qu’il ira sans proposition ni orientation à imprimer dans la vision de l’ Agenda 2063 de l’UA car il n’en a pas les capacités ni la stature pour cette fonction.

Il semblerait que son protecteur,constatant ce vide,va dépêcher des conseillers ici à Moroni pour l’aider à assumer cette présidence.Espérons qu’ils lui mettront aussi à sa disposition les fonds et un jet pour ses fréquents déplacements qu’il aura à faire puisqu’il passe le plus clair de son temps dans les airs.Et comme on dit: Il n’a jamais réellement eu les pieds sur terre.On estime à une soixantaine de voyages d’agrément en un an et les mauvaises langues disent même qu’il aurait eu son brevet de pilote.A vérifier.



Azali n’aura rien à proposer comme je l’ai dit plus haut.Durant cette présidence,Il en profitera pour faire la promotion de son fils qu’il voudra voir le succéder si ça tourne mal pour lui afin de pouvoir protéger leurs biens mal acquis durant ses 13 années de régime autocratique et sans partage hormis le clan et son groupuscule de CRCistes.Aux dernières nouvelles et toujours dans ses plans machiavéliques,Il a envoyé son rejeton de gendarme faire l’école de guerre pour qu’au retour Il succède à Idjihadi le plus mauvais élève que l’école de Nemours n’ait jamais connu mais qui a eu quand même le bon flair du mercenaire tel Denard pour aller investir notre argent volé dans l’immobilier à Madagascar.



Il règne cependant une atmosphère de fin de règne avant même que le colonel Président occupe la Présidence de l’UA car les pontifes et autres courtisans du régime commenceraient déjà les tractations pour se positionner en cas de chute de la dictature.



Comme dit Mmagaza : Aux iles de La lune,seule la Politique du ventre compte.Les convictions politiques ne sont qu’un leurre.L’essentiel étant d’accéder à un poste juteux dans la haute administration ou être nommé dans une des sociétés d’état qui fabriquent impunément les nouveaux millionnaires des différents régimes qui se sont succédés depuis notre indépendance.

La transhumance politique va bientôt commencer car c’est la seule chose que nos élites savent mieux faire.

Au peuple comorien, n’est il pas venu le temps de taire les querelles d’egos pour mettre fin à cette situation chaotique et prendre votre avenir à deux mains pour le bien des générations futures?

Ce peuple aspire,en tout cas,voir du sang neuf avec des dirigeants intègres,compétents, déterminés et acquis à leur cause,et non cette classe politique usée et corrompue qui a montré ses limites et qui n’a rien à lui proposer face aux défis multiples auxquels il doit faire face.

Les semaines et mois à venir seront déterminants pour arrêter cette descente aux enfers.



Par Mdoihoma Kari