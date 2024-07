C’est désormais possible de faire un BEPC, un bac et un BTS agricole aux Comores.

Le 20 juillet dernier, l’École nationale de formation aux métiers agricoles et développement rural (Enfad) à Wanani, Mwali, a officiellement lancé ses formations modulaires. L’événement a été marqué par la présence du directeur de l’Ong Action rentabilité animation et fiabilité (Araf), Aroihi Loutfi, qui a rappelé l’histoire de la région de Djando, autrefois siège de l’École nationale d’agriculture des Comores. Araf, fort de vingt ans d’expérience dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’entreprenariat, encadrera désormais les apprenants de l’Enfad.

Ces nouvelles formations s’inscrivent dans le cadre du projet Msomo Na Hazi, soutenu par le ministère de l’Éducation nationale et financé par l’Union européenne. Nouroudine Abdallah, régisseur du projet, a annoncé que l’Enfad offrira des formations allant du BEPC (Brevet d’études du premier cycle) au baccalauréat agricole, ainsi qu’un BTS (Brevet de technicien supérieur) en entrepreneuriat agricole. En réponse aux besoins d’infrastructure, la construction d’un nouveau bâtiment est prévue pour abriter ces formations.

Le représentant de la gouverneure de Mwali, Moustadrane Zahabayi, a exhorté les jeunes à s’impliquer dans cette initiative, soulignant son importance pour l’avenir de l’agriculture aux Comores. Il a remercié le ministère de l’Éducation nationale et les porteurs du projet Msomo Na Hazi pour leurs efforts visant à réduire le chômage et à revitaliser l’école d’agriculture de Wanani. La cérémonie s’est conclue par une visite des pépinières de bananes, témoignant des progrès réalisés.

ANTUF Chaharane