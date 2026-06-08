JO Los Angeles 2028 : Les Cœlacanthes dames écrasent le Soudan et poursuivent leur rêve olympique

L’équipe nationale féminine des Comores a signé une performance exceptionnelle lors des éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Opposées au Soudan dans une double confrontation à sens unique, les Cœlacanthes ont une nouvelle fois démontré toute l’étendue de leur potentiel.
Après un premier succès retentissant obtenu sur le score de 17 buts à 0, les joueuses comoriennes ont confirmé leur domination lors du match retour. Sous la direction du sélectionneur Youssouf Abdallah, elles se sont imposées avec autorité sur le score sans appel de 11 buts à 0.
Cette nouvelle victoire vient couronner une campagne parfaitement maîtrisée par les Comoriennes, qui terminent cette double confrontation avec un impressionnant total de 28 réalisations inscrites, sans avoir concédé le moindre but. Une statistique qui illustre la supériorité affichée par la sélection nationale tout au long de ces deux rencontres.
Solides défensivement, inspirées offensivement et collectivement bien en place, les Cœlacanthes ont envoyé un signal fort à leurs futures adversaires. Cette qualification acquise avec brio nourrit désormais les espoirs du football féminin comorien, qui continue de franchir des étapes importantes sur la scène internationale.
Les Comoriennes poursuivent ainsi leur parcours avec ambition et gardent plus que jamais les yeux tournés vers Los Angeles 2028.
IBM
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