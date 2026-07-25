UNESCO : les médinas des Sultanats historiques des Comores inscrites au patrimoine mondial

C’est désormais officiel. Les médinas des « Sultanats historiques des Comores » viennent d’être inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette décision historique a été adoptée à Busan, en Corée du Sud, à l’occasion de la 48ᵉ session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette inscription marque une étape majeure pour les Comores, qui voient leur patrimoine culturel reconnu à l’échelle internationale. Elle vient couronner plus de deux décennies de travail, de recherches, de préservation et de mobilisation des autorités nationales ainsi que des experts du patrimoine.
Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, assiste personnellement à cette session, accompagné d’une importante délégation comprenant notamment les gouverneurs des îles autonomes. Leur présence souligne l’importance accordée par les autorités à cette candidature, considérée comme un enjeu national.
Avec cette reconnaissance, les médinas des Sultanats historiques rejoignent le cercle prestigieux des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette distinction devrait renforcer la protection de ces lieux emblématiques, favoriser leur conservation et accroître leur visibilité sur la scène internationale.
Cette inscription constitue une avancée majeure pour le patrimoine comorien et ouvre de nouvelles perspectives en matière de valorisation culturelle, de recherche et de développement du tourisme patrimonial dans l’archipel. Il s’agit d’un moment historique qui restera gravé dans l’histoire des Comores.
Missubah Saïd
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