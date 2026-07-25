Patrimoine mondial de l’UNESCO : que signifie réellement l’inscription des médinas des Sultanats historiques des Comores ?

L’inscription des médinas des Sultanats historiques des Comores sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO constitue un tournant historique pour l’archipel. Après plus de vingt ans de travail, les Comores voient pour la première fois l’un de leurs biens culturels reconnu comme ayant une « valeur universelle exceptionnelle », c’est-à-dire un patrimoine dont l’importance dépasse les frontières nationales et concerne l’humanité tout entière.

Concrètement, cette inscription signifie que les médinas comoriennes sont désormais reconnues parmi les grands sites du patrimoine mondial. Cette distinction met en lumière leur architecture, leur histoire, leur urbanisme, ainsi que le rôle qu’elles ont joué dans les échanges entre l’Afrique, le monde arabe et l’océan Indien.

Au-delà de cette reconnaissance, l’inscription offre une visibilité internationale inédite aux Comores. Le pays pourra davantage attirer des chercheurs, des partenaires, des investisseurs et des touristes intéressés par le patrimoine culturel. Si cette opportunité est bien exploitée, elle peut contribuer au développement de l’économie locale, notamment à travers le tourisme, l’artisanat, l’hôtellerie, la restauration et la création d’emplois.

L’inscription ouvre également la possibilité de solliciter un appui technique et financier de l’UNESCO et d’autres partenaires internationaux pour des projets de restauration, de conservation et de mise en valeur des médinas. Il est toutefois important de préciser que ce classement ne donne pas automatiquement droit à une somme d’argent. Les financements éventuels sont accordés sur la base de projets précis répondant à des critères définis.

Enfin, cette reconnaissance s’accompagne d’une responsabilité. Les autorités comoriennes, les collectivités locales et les habitants devront veiller à préserver ce patrimoine exceptionnel. Les constructions, les restaurations et l’aménagement des sites devront respecter les engagements pris afin de conserver les caractéristiques qui ont justifié leur inscription.

L’entrée des médinas des Sultanats historiques des Comores au patrimoine mondial de l’UNESCO n’est donc pas une finalité, mais le début d’une nouvelle étape. Elle offre aux Comores une occasion unique de protéger leur héritage, de renforcer leur rayonnement culturel et de faire de ce patrimoine un véritable levier de développement pour les générations futures.

Missubah Saïd