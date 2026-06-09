Mayotte est comorienne ! : devant la COI, Mbae Mohamed adresse un message ferme à la France

La question de Mayotte s’est invitée avec force au 40e Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI), actuellement réuni à Moroni. Profitant de cette tribune régionale, le ministre comorien des Affaires étrangères, Mbae Mohamed, a livré l’un des discours les plus fermes entendus ces dernières années sur le dossier mahorais.

Alors que certains responsables politiques français et mahorais plaident régulièrement pour une place plus importante de Mayotte au sein des institutions régionales de l’océan Indien, le chef de la diplomatie comorienne a tenu à fermer la porte à toute ambiguïté.

« Il ne saurait être question de l’intégration de Mayotte à la COI. Mayotte est comorienne ! », a-t-il déclaré devant les délégations des pays membres.

Dans son intervention, Mbae Mohamed a rappelé que l’Union des Comores a accédé à l’indépendance le 6 juillet 1975 dans les frontières reconnues par les Nations unies, comprenant la Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Selon lui, toute tentative de présenter Mayotte comme une entité distincte des Comores revient à ignorer les résolutions internationales relatives à l’archipel.

Le ministre a également dénoncé avec vigueur la présence française sur l’île.

« La présence française sur l’île comorienne de Mayotte, cinquante ans après l’indépendance, est une violation flagrante du droit international », a-t-il affirmé.

S’adressant directement à Paris, Mbae Mohamed a demandé à la France de respecter la souveraineté des États ainsi que les principes du droit international. Il a souligné que cette exigence est d’autant plus importante que la France siège comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Cette prise de position intervient dans un contexte diplomatique sensible. Depuis plusieurs années, la question de la participation de Mayotte aux instances régionales fait l’objet de débats récurrents. Pour Moroni, le sujet ne se pose même pas : Mayotte n’a pas vocation à être intégrée à la COI en tant qu’entité distincte puisqu’elle fait déjà partie intégrante du territoire comorien.

À quelques semaines du cinquantième anniversaire de l’indépendance des Comores, ce discours rappelle que la revendication de souveraineté sur Mayotte demeure au cœur de la diplomatie comorienne. Et en choisissant la tribune de la COI pour le rappeler avec autant de fermeté, Mbae Mohamed a envoyé un message clair aussi bien aux partenaires régionaux qu’à la France : pour les Comores, la question de Mayotte n’est pas réglée et reste une affaire de souveraineté nationale.

ANTUF Chaharane