Bonne nouvelle pour les Comoriens : Madagascar Airlines prépare une liaison vers Marseille Après son retour à Moroni

Après plusieurs années d’absence, Madagascar Airlines amorce une nouvelle étape de son redéploiement régional et international. Le retour de la compagnie aux Comores, prévu ce jeudi 30 juillet 2026, ne marque pas seulement la reprise d’une liaison aérienne interrompue depuis quatre ans : il pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles destinations stratégiques, une évolution qui constitue une bonne nouvelle pour les voyageurs comoriens.
La reprise de la desserte entre Antananarivo et Moroni intervient après une longue période de suspension liée à des tensions entre les deux pays. Ce rétablissement des vols symbolise un rapprochement entre les voisins de l’océan Indien et offre de nouvelles perspectives en matière de mobilité, de tourisme et d’échanges économiques.
Dans la foulée de cette reprise, le directeur général de Madagascar Airlines, Rado Rabarilala, a annoncé que la compagnie étudiait déjà l’ouverture de nouvelles liaisons internationales. Parmi les projets figurent une ligne reliant Antananarivo à Marseille avec une escale à Moroni, ainsi qu’une desserte vers Guangzhou, en Chine.
Le projet de liaison vers Marseille pourrait permettre aux Comoriens de bénéficier d’une nouvelle porte d’entrée vers la France, en complément des offres existantes. Quant à la future connexion avec Guangzhou, elle s’inscrirait davantage dans une logique de développement du fret aérien, avec l’appui de partenaires chinois, même si le transport de passagers reste également envisagé selon l’évolution du projet.
Cette annonce intervient dans un contexte favorable pour le transport aérien dans la région. Quelques jours auparavant, Emirates avait déjà confirmé le renforcement de ses fréquences vers Madagascar, signe d’un regain d’intérêt des compagnies pour la Grande Île.
Si ces projets se concrétisent, Madagascar Airlines pourrait retrouver une place importante sur les liaisons entre l’océan Indien, l’Europe et l’Asie. Pour les Comoriens, le retour de la compagnie représente déjà une avancée majeure, susceptible d’améliorer les possibilités de voyage et de renforcer les connexions internationales de l’archipel.
M.S
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