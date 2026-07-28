Officiel : Zinédine Zidane devient le nouveau sélectionneur des Bleus… et ce Comorien pourrait l’accompagner dans cette nouvelle aventure

C’est désormais officiel. Après des années de rumeurs et d’attente, Zinédine Zidane prend les commandes de l’équipe de France. L’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde en 1998 et triple vainqueur de la Ligue des champions comme entraîneur du Real Madrid, ouvre une nouvelle page de sa carrière en devenant le sélectionneur de l’équipe de France.
Mais cette nomination ne concerne pas seulement Zinédine Zidane. Comme à chacune de ses expériences d’entraîneur, la composition de son staff suscite déjà de nombreuses interrogations.
Parmi les noms évoqués figure notamment celui de Hamidou Msaidié, technicien français d’origine comorienne, qui a déjà travaillé aux côtés de Zidane lors de son aventure au Real Madrid. Sa proximité avec l’ancien entraîneur madrilène fait de lui un candidat crédible pour intégrer le nouveau staff des Bleus, même si la composition définitive n’a pas encore été officiellement détaillée.
Pour les Comores, une telle présence représenterait une immense fierté. Depuis plusieurs années, les techniciens et joueurs d’origine comorienne s’illustrent de plus en plus au plus haut niveau du football international. Voir un Comorien participer à l’encadrement de l’une des plus grandes sélections du monde constituerait une nouvelle reconnaissance du savoir-faire de cette diaspora.
L’arrivée de Zidane marque également le début d’une nouvelle ère pour les Bleus. Son palmarès exceptionnel, sa connaissance du très haut niveau et son leadership nourrissent déjà de grands espoirs chez les supporters français, qui rêvent de voir l’équipe de France retrouver rapidement les sommets du football mondial.
Reste désormais à découvrir l’identité des hommes qui l’accompagneront dans cette mission. Si la présence d’un technicien d’origine comorienne se confirme, ce sera une belle histoire pour toute la communauté comorienne, fière de voir l’un de ses représentants participer à l’un des projets sportifs les plus prestigieux de la planète.
Said Hassan Oumouri
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