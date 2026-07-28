Retour du pain dans les boulangeries : l’arrivée du MSC ALBA F met fin à la pénurie de farine

Après plusieurs jours marqués par des rayons vides et des files d’attente devant les boulangeries, la situation revient progressivement à la normale aux Comores. Les établissements de Moroni et d’autres localités ont repris leur production grâce à l’arrivée de nouveaux stocks de farine acheminés par voie maritime.
Le navire MSC ALBA F, attendu depuis plusieurs jours, est finalement arrivé le 20 juillet avec une cargaison importante. À son bord se trouvaient 300 conteneurs frigorifiques (reefers), dont 65 conteneurs chargés de farine. Les opérations de déchargement, commencées le 21 juillet, se poursuivent encore, tandis que de nombreux commerçants ont déjà pu récupérer leurs marchandises après les formalités de dédouanement.
Selon un armateur, cette quantité de farine permettra de répondre aux besoins du pays, notamment durant la période des grands mariages, traditionnellement marquée par une forte consommation de pain et de biscuits artisanaux. Il précise également qu’un nouveau navire est attendu le 9 août, afin d’assurer la continuité des approvisionnements.
L’armateur a tenu à revenir sur les causes du retard qui avait provoqué la pénurie. D’après lui, le navire avait dû interrompre sa rotation en raison d’une panne de grue, un équipement indispensable au chargement et au déchargement des conteneurs. Il insiste sur le fait que ce type d’incident est propre au navire et ne relève pas de la responsabilité des services de manutention portuaire.
Sur le terrain, les professionnels confirment un retour à la normale. Des boulangeries de Moroni indiquent avoir reçu plusieurs conteneurs de farine et avoir repris une production habituelle. Les longues files d’attente observées ces dernières semaines ont disparu et les baguettes sont de nouveau disponibles. D’autres établissements expliquent qu’ils écoulent d’abord leurs derniers sacs de farine avant d’intégrer les nouveaux stocks.
Les acteurs du secteur rappellent enfin que le navire transportant la farine dessert habituellement les Comores une fois par mois et que les pénuries restent des situations exceptionnelles, généralement provoquées par des intempéries ou des incidents techniques affectant les navires.
IBM
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