Affaire Sambi : Toufeyli Maecha et Elhad Said Omar interpellés par la gendarmerie après la publication d’un article sensible

Les journalistes comoriens Toufeyli Maecha et Elhad Said Omar ont été interpellés ce lundi par les services de la gendarmerie, selon plusieurs sources concordantes. Les circonstances exactes de cette interpellation restent, pour l’heure, inconnues.
Toufeyli Maecha est l’une des figures les plus connues du paysage médiatique comorien, notamment à travers son travail au sein du quotidien indépendant La Gazette des Comores, tandis qu’Elhad Said Omar en est le fondateur et directeur.
D’après une source jugée crédible, cette interpellation pourrait être liée à un article publié ce jour sur le site de La Gazette des Comores et portant sur l’état de santé de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Toutefois, aucune confirmation officielle n’a encore été donnée par les autorités sur les motifs précis de cette opération.
Cette affaire suscite déjà de nombreuses réactions dans les milieux médiatiques et auprès des défenseurs de la liberté de la presse, alors que les observateurs attendent des explications de la part des autorités compétentes.
À l’heure où nous publions ces lignes, ni la gendarmerie ni le parquet n’ont communiqué officiellement sur les raisons de ces interpellations. Les proches des deux journalistes ainsi que plusieurs confrères suivent l’évolution de la situation avec attention.
IBM
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