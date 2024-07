Le Moufti des Comoriens en France dément les allégations mensongères de « La Voix du Peuple Comorien »

France. Ali Mohamed Kassim, le Moufti des Comoriens en France, a formellement démenti les allégations propagées par le média « La Voix du Peuple Comorien ». Selon cette publication, le président Assoumani Azali serait à Nice en compagnie du Moufti, prétendument chargé de distribuer de l’argent. Ali Mohamed Kassim a qualifié ces informations de fausses et nuisibles, visant à ternir son image et à semer la confusion au sein de la communauté comorienne.

Contacté par notre rédaction, Ali Mohamed Kassim a confirmé s’être rendu à Nice le dimanche dernier. Il précise que son déplacement avait pour seul objectif de présenter ses condoléances à la communauté comorienne et aux familles des victimes du tragique incendie qui a fait sept morts parmi les Comoriens résidant à Nice. « Je suis rentré à Marseille le même jour, et j’étais seul. Le président Azali ne m’accompagnait pas », a-t-il affirmé.

Les vérifications de notre équipe confirment que le président Azali est arrivé en France le lundi suivant et ne s’est toujours pas rendu à Nice. Cela contredit totalement les affirmations de « La Voix du Peuple Comorien ».

Face à ces fausses informations, le Moufti et sa famille appellent les Comoriens à ne pas se laisser duper par des rumeurs non vérifiées. « Il est regrettable que certains médias diffusent des informations sans s’assurer de leur exactitude. Ces pratiques nuisent à l’unité et à la sérénité de notre communauté », a déclaré Ali Mohamed. Il a exhorté la communauté comorienne à rester vigilante et à ne pas se laisser manipuler par de fausses nouvelles.

La Rédaction