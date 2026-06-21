Après les premiers matchs, voici les équipes africaines qui peuvent encore rêver

Après seulement quelques matchs, certaines équipes africaines peuvent déjà rêver des huitièmes de finale, tandis que d’autres jouent leur survie. Le Maroc impressionne, mais le Sénégal et l’Algérie sont déjà dos au mur. Voici le point complet sur les chances des neuf représentants africains.

Le Mondial 2026 tient toutes ses promesses. Avec le nouveau format à 48 équipes et la qualification des meilleurs troisièmes, rien n’est encore totalement joué. Mais pour certaines sélections africaines, l’heure est déjà à l’urgence.

Le Maroc fait rêver tout un continent

Les Lions de l’Atlas confirment leur statut de géant africain. Après une victoire contre l’Écosse (1-0) et un nul face au Brésil (1-1), les Marocains n’ont besoin que d’un simple match nul contre Haïti pour valider leur qualification.

Sauf catastrophe, le Maroc sera au rendez-vous du prochain tour et pourrait même terminer en tête de son groupe.

La Côte d’Ivoire, le Ghana et la RD Congo gardent leur destin en main

La Côte d’Ivoire reste bien placée malgré sa courte défaite face à l’Allemagne (1-2). Les Éléphants peuvent encore décrocher leur billet en obtenant un bon résultat lors de leur dernier match.

Le Ghana a parfaitement lancé sa compétition en battant le Panama (1-0). Ce succès lui offre un précieux avantage avant les rencontres plus compliquées à venir.

La RD Congo est peut-être la plus belle surprise africaine de ce début de tournoi. Son match nul contre le Portugal (1-1) a montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures nations.

Égypte et Cap-Vert : tout reste possible

L’Égypte et le Cap-Vert ont débuté leur aventure par des matchs nuls. Rien n’est encore joué pour ces deux sélections qui restent pleinement dans la course à la qualification.

Les prochains matchs seront décisifs. Sénégal et Algérie : déjà sous pression

C’est la mauvaise nouvelle pour les supporters africains. Battu par la France (1-3), le Sénégal n’a pratiquement plus le droit à l’erreur. Les Lions de la Teranga devront réaliser un exploit contre la Norvège d’Erling Haaland pour relancer leur campagne.

L’Algérie est dans une situation similaire après sa lourde défaite contre l’Argentine (0-3). Les Fennecs doivent impérativement battre la Jordanie sous peine de voir leurs chances s’effondrer.

La Tunisie proche de l’élimination

Pour la Tunisie, le Mondial tourne déjà au cauchemar. Après de lourdes défaites et une différence de buts catastrophique, les Aigles de Carthage sont au bord de la sortie.

Un miracle sera nécessaire pour poursuivre l’aventure.

Combien d’équipes africaines au prochain tour ?

Si les tendances actuelles se confirment, l’Afrique pourrait placer entre six et sept équipes en phase à élimination directe, une performance historique.

Le Maroc semble aujourd’hui le mieux armé pour porter les espoirs du continent, tandis que le Sénégal et l’Algérie joueront leur avenir dans les prochaines heures.Une chose est sûre : les prochains matchs seront décisifs pour le football africain.

Said Hassan Oumouri

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