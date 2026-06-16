Le corps sans vie de Hafifa Omar retrouvé à Bimbini

La triste nouvelle a plongé de nombreuses familles dans l’émotion à Anjouan. Le corps sans vie de Hafifa Omar a été découvert ce mardi dans une colline de Bimbini, sur l’île de Ndzuani, selon les informations recueillies. La victime était portée disparue depuis près de 48 heures après avoir participé à une sortie de pique-nique organisée à Moya dimanche 14 juin.
Originaire du quartier de Chitsangani à Mutsamudu, Hafifa Omar était mère de deux enfants. Sa disparition avait suscité une vive inquiétude parmi ses proches et ses collègues. La défunte travaillait également comme agente au ministère de l’Éducation à Ndzuani. Parmi les personnes durement touchées par ce drame figure sa fille, actuellement candidate aux épreuves du baccalauréat.
Cette découverte intervient dans un contexte particulièrement troublant. En effet, quelques heures auparavant, le corps d’Abdou Salami Soilihi, âgé de 27 ans, avait également été retrouvé sans vie. Les deux victimes avaient participé à la même sortie à Moya, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes de ces décès.
À ce stade, les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement sur les causes de ces drames. Une enquête devrait permettre d’établir les circonstances précises de ces deux décès qui bouleversent profondément la population.
IBM
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