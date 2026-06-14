Hamahamet : lancement de CBON, une nouvelle entreprise d’eau minérale

Une nouvelle entreprise de production et de commercialisation d’eau minérale a été officiellement lancée ce samedi dans la région de Hamahamet plus particulièrement à Mnoungu. Baptisée CBON, cette initiative portée par le jeune entrepreneur Nasserdine Ibrahim vise à améliorer l’accès des populations à une eau potable de qualité tout en favorisant le développement économique local.
Selon le responsable du projet, cette entreprise est née d’une réflexion approfondie sur les besoins des habitants, souvent contraints de se rendre jusqu’à Moroni pour s’approvisionner en eau minérale. Grâce à cette unité de production de proximité, les populations de Hamahamet et des régions voisines pourront désormais accéder plus facilement à ce produit essentiel.
Au-delà de son impact social, l’entreprise CBON constitue également une source importante d’emplois. L’entreprise a déjà créé 30 emplois directs et prévoit d’en générer 80 d’ici un an, selon son promoteur.
L’arrivée de cette nouvelle marque sur le marché comorien de l’eau minérale vient renforcer la concurrence dans un secteur dominé depuis plusieurs années par des acteurs déjà bien établis. Pour Nasserdine Mohamed, l’ambition est avant tout de contribuer à l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable et de participer au développement de la région.
Avec ce lancement, CBON entend s’imposer comme un acteur de proximité au service des populations et du développement local.
Sefrick Abdou
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