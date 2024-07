Les Comores n’assurent que 17% de leurs besoins halieutiques : Un Investissement de 34 millions pour changer la donne

Lors de sa visite à la Société nationale de pêche (Snp) le 23 juillet, le secrétaire général du gouvernement, Nour El-Fath Azali, a souligné l’importance des projets économiques à fort impact pour alléger la vie chère et améliorer le quotidien des Comoriens.

La Snp, désormais sous contrôle de l’État, attire l’attention d’Huffing Global Solutions, une société américaine qui prévoit un investissement de 34,5 millions de dollars en partenariat avec la société sud-africaine SA Premier Fishing Company. Cette collaboration vise à recapitaliser la Snp et à relancer ses activités, un projet salué par Ali Abderemane Chamsoudine, directeur général de la société.

La relance de la Snp promet de répondre aux besoins alimentaires du pays, qui ne couvre actuellement que 17 % de ses besoins en poisson, selon des données de 2023. Une augmentation de la production permettra de réduire les prix du poisson, rendant ce produit plus accessible par rapport aux viandes et poulets coûteux.

Nour El-Fath Azali a exprimé son optimisme quant à l’impact de cette relance sur l’économie locale, prévoyant une production mensuelle de 30 000 tonnes de poisson, ce qui stimulera les exportations et améliorera les revenus des pêcheurs. Par ailleurs, la société créera entre 2 000 et 5 000 emplois directs et indirects, jouant un rôle crucial dans la lutte contre le chômage, notamment chez les jeunes.

Cette initiative marque un pas significatif vers la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie aux Comores.

ANTUF Chaharane