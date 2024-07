Investissement faramineux de la FIFA : 1 Milliard pour un complexe sportif à Mitsamiouli

Le lancement imminent des travaux pour le centre technique de Mitsamiouli marque une étape majeure dans le développement sportif des Comores. Ce projet ambitieux, piloté par la présidence de Saïd Ali Saïd Athouman et financé par la FIFA, promet des retombées significatives pour les athlètes locaux ainsi que pour la ville hôte.

La création de ce centre technique est une aubaine pour les sportifs comoriens. Avec un terrain de football de haute qualité, des salles de conférence et de sport modernes, ainsi que des infrastructures permettant d’accueillir deux équipes complètes, le centre offrira des conditions d’entraînement optimales. Les athlètes pourront ainsi bénéficier d’un cadre propice à la performance et à l’excellence sportive.

Les salles de conférence et de sport permettront non seulement l’organisation de formations et de séminaires pour les entraîneurs et les arbitres, mais aussi des sessions de développement personnel pour les athlètes. Ces équipements contribueront à élever le niveau du sport aux Comores, en fournissant un environnement d’apprentissage et d’entraînement de premier ordre.

Au-delà des avantages pour les sportifs, la ville de Mitsamiouli elle-même tirera des bénéfices substantiels de ce projet. L’implantation du centre technique générera des emplois locaux, tant durant la phase de construction que pour l’entretien et la gestion des installations une fois le centre opérationnel. Cela stimulera l’économie locale et offrira des opportunités de développement pour la communauté.

Le centre technique attirera également des visiteurs, notamment des équipes sportives venant d’autres régions pour des stages ou des compétitions. Ce flux de personnes contribuera à dynamiser le secteur des services à Mitsamiouli, notamment les hôtels, les restaurants et les commerces de proximité.

Le projet, dont le coût est estimé à environ 1 milliard KMF, sera réalisé par la SCPMC sur une période de 18 mois. En parallèle, des rénovations sont prévues pour les stades de Moroni, Hombo et El-Hadj Matoir, grâce au financement de la FIFA Foundation. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie globale de développement des infrastructures sportives aux Comores, visant à améliorer les conditions de pratique et à promouvoir le sport dans tout l’archipel.

Le centre technique de Mitsamiouli est bien plus qu’un simple complexe sportif ; il représente une vision pour l’avenir du sport aux Comores. En investissant dans des infrastructures de qualité, les autorités comoriennes et la FIFA posent les bases d’une dynamique sportive durable, capable de révéler et de soutenir les talents de demain.

Le lancement de ce projet est une excellente nouvelle pour les sportifs comoriens et un catalyseur de développement pour la ville de Mitsamiouli. En alliant ambition sportive et impact socio-économique, ce centre technique promet de transformer durablement le paysage sportif et urbain des Comores.

Saïd Hassan Oumouri