À Mohéli, Azali et le chef de l’opposition réunis par le deuil

Le président Azali Assoumani, s’est rendu à Mohéli pour présenter ses condoléances à la famille de feu Yssoufa Ali, ancien commandant de la gendarmerie. Le chef de l’État a été accueilli au domicile du président de l’Opposition Unie de Mwali (OUM), le Dr Abdou Djabir, dans une rencontre marquée par le recueillement plutôt que par les enjeux politiques.
À cette occasion, le Dr Abdou Djabir a révélé une confidence que le défunt lui avait faite de son vivant. Selon lui, l’ancien commandant de la gendarmerie lui avait confié : « Moi et Azali, nous sommes des compagnons d’armes. Nous avons été formés pour défendre ce pays. »
Cette visite illustre que, face au deuil, les clivages politiques peuvent s’effacer au profit de la solidarité et du respect envers un homme qui a consacré une partie de sa vie au service de la nation. Un geste empreint d’humanité qui témoigne de l’importance des valeurs de fraternité dans les moments d’épreuve.
M.S
Réagissez à cet article