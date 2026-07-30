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À Mohéli, Azali et le chef de l’opposition réunis par le deuil

30 juillet 2026 La Rédaction À la une, Politique 0

Le président Azali Assoumani, s’est rendu à Mohéli pour présenter ses condoléances à la famille de feu Yssoufa Ali, ancien commandant de la gendarmerie. Le chef de l’État a été accueilli au domicile du président de l’Opposition Unie de Mwali (OUM), le Dr Abdou Djabir, dans une rencontre marquée par le recueillement plutôt que par les enjeux politiques.

À cette occasion, le Dr Abdou Djabir a révélé une confidence que le défunt lui avait faite de son vivant. Selon lui, l’ancien commandant de la gendarmerie lui avait confié : « Moi et Azali, nous sommes des compagnons d’armes. Nous avons été formés pour défendre ce pays. »

Cette visite illustre que, face au deuil, les clivages politiques peuvent s’effacer au profit de la solidarité et du respect envers un homme qui a consacré une partie de sa vie au service de la nation. Un geste empreint d’humanité qui témoigne de l’importance des valeurs de fraternité dans les moments d’épreuve.

M.S

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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