Incendie à Nice : Abou, le père de famille qui a péri avec sa famille

Nice, 18 juillet 2024 – Un incendie dévastateur a emporté une famille d’origine comorienne dans le quartier des Moulins. Parmi les victimes, Abou, connu aussi sous le nom d’Abou frère d’Antikati, sa femme et leurs trois enfants.

Touffé Maecha, journaliste et ami de la famille, témoigne avec émotion : « Je connais le père de cette famille. Il s’appelle (ou s’appelait ? Non, je n’y crois pas encore) Abou. Originaire de Moheli, il a grandi à Nioumadzaha Bamabao (Ngazidja) avec mes voisins Massoundi et Chamsou Hassani. Il en était donc un. Il a péri avec sa femme et leurs trois enfants. Quelle tristesse ! Quelle tristesse ! Mswiba mdziro halisi. »

Ce témoignage souligne la tragédie qui a frappé cette famille et la communauté comorienne de Nice, endeuillée par cette perte tragique.

Soibah Saïd