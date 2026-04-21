Dans un contexte international marqué par des tensions persistantes autour de Taiwan, un signal de dialogue a émergé depuis Pékin. Le président chinois Xi Jinping a reçu la dirigeante du Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, lors d’une rencontre qualifiée d’historique, la première entre les deux formations depuis une décennie.
Organisée dans la capitale chinoise après une tournée de la délégation taiwanaise dans les provinces du Jiangsu et à Shanghai, cette visite marque un moment clé dans les relations entre le Parti communiste chinois (PCC) et le KMT, deux acteurs majeurs du dialogue à travers le détroit de Taiwan. Xi Jinping a insisté sur l’importance de maintenir la paix et de renforcer les échanges, affirmant que le rapprochement entre les populations des deux rives constitue une dynamique « irréversible ».
Le dirigeant chinois a réaffirmé l’attachement de Pékin au « Consensus de 1992 » et son opposition ferme à toute « indépendance de Taiwan », appelant à un développement pacifique fondé sur une identité commune. Il a également encouragé les échanges économiques, culturels et humains, notamment en invitant les jeunes taiwanais à saisir des opportunités sur le continent.
De son côté, Cheng Li-wun a souligné que les habitants des deux rives du détroit de Taiwan étaient tous des Chinois et faisaient partie d’une même famille. Le KMT et le PCC doivent, selon elle, préserver le fondement politique commun de l’adhésion au Consensus de 1992 et de l’opposition à l' »indépendance de Taiwan ». Elle a souligné également les liens historiques et culturels unissant les deux rives, plaidant pour un renforcement de la confiance politique et des coopérations.
Au-delà de l’enjeu géopolitique, ce dialogue met en avant un discours axé sur la solidarité et l’unité, des valeurs qui résonnent dans d’autres sociétés, notamment aux Comores, où la cohésion sociale demeure un pilier essentiel.
Said Missubah
Réagissez à cet article