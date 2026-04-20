La mosquée la plus chère des Comores : un milliard de francs pour Bambadjani

Acte de foi ou compétition ostentatoire ?

À Bambadjani ya Hamahame, un projet d’envergure vient d’être lancé : la construction d’une grande mosquée dont le coût pourrait atteindre près d’un milliard de francs comoriens. Porté par les habitants du village et leur diaspora, ce chantier se veut ambitieux, moderne et structurant pour la vie religieuse et sociale locale.

La pose de la première pierre, présidée par le grand mufti cheikh Aboubacar Said Abdillah Djamalilail, a rassemblé autorités religieuses, responsables politiques et une foule nombreuse. L’édifice, prévu sur un terrain de 100 mètres sur 85, devrait intégrer des infrastructures modernes : parking souterrain, espaces de prière élargis, centre de mémorisation du Coran, équipements technologiques… Un projet présenté comme un symbole de foi, mais aussi comme un levier de dynamisation communautaire.

Pour les porteurs du projet, la mosquée ne se limite pas à un lieu de culte. Elle est pensée comme un centre de vie, d’éducation et de rassemblement, capable de répondre aux besoins contemporains des fidèles, notamment lors des grandes prières du vendredi ou des fêtes religieuses.

Mais au-delà de cette dimension spirituelle et sociale, une question de fond traverse aujourd’hui les débats : que signifie réellement un tel investissement dans le contexte actuel des Comores ?

Car dans l’opinion, les réactions se multiplient. Sur les réseaux sociaux comme dans les discussions du quotidien, certains s’interrogent ouvertement. Avec une enveloppe d’un milliard de francs comoriens, combien de projets structurants auraient pu voir le jour ? Écoles, centres de santé, activités économiques, infrastructures locales… autant de pistes régulièrement évoquées par des citoyens qui peinent à comprendre les priorités.

Derrière ce projet se dessine en réalité un phénomène plus profond, presque culturel : une forme de compétition entre villages et localités. Chacun veut sa grande mosquée. Chacun veut la plus belle, la plus grande, la plus moderne. Une logique où l’orgueil villageois peut parfois prendre le dessus sur la réflexion collective.

Dans ce contexte, la construction de mosquées peut devenir, non plus uniquement un acte de foi, mais aussi une forme d’ostentation sociale. Une vitrine. Un symbole de prestige. Et cette dynamique pousse parfois les habitants, y compris les plus modestes, à cotiser au-delà de leurs moyens, par pression sociale ou par attachement à l’image du village.

Le paradoxe est frappant : dans certains villages, plusieurs mosquées existent déjà et suffisent largement à accueillir les fidèles. Pourtant, de nouveaux projets émergent, toujours plus ambitieux, toujours plus coûteux.

Aujourd’hui, une évolution des mentalités semble toutefois s’amorcer. De plus en plus de voix s’élèvent pour appeler à un rééquilibrage des priorités. Non pas contre la religion, ni contre la construction de mosquées, mais pour une réflexion plus large sur l’utilité collective des investissements.

La question posée n’est donc pas simplement religieuse. Elle est profondément économique, sociale et même culturelle : comment orienter l’effort collectif vers ce qui élève réellement les populations sur le long terme ?

À Bambadjani comme ailleurs, ce projet cristallise ainsi un débat essentiel pour l’avenir des Comores. Entre foi sincère et logique de prestige, entre solidarité et pression sociale, entre tradition et modernité… une interrogation demeure :

Construire une mosquée plus grande est-il toujours construire mieux pour sa communauté ?

ANTUF Chaharane