Jeux des îles 2027 : le CIJ est à Moroni, fini le temps des maquettes

Depuis le 17 avril, une délégation du Conseil International des Jeux des îles de l’océan Indien est présente aux Comores pour une mission d’évaluation décisive des préparatifs des Jeux des îles de l’océan Indien 2027. Cette visite, qui doit s’achever le 21 avril, marque un tournant dans l’organisation de l’événement. Après des mois d’annonces et de planification, les autorités comoriennes doivent désormais apporter des preuves concrètes de l’avancement des travaux.

Pendant plusieurs jours, les représentants du CIJ enchaînent les réunions de travail avec le Comité d’Organisation des Jeux des îles de l’océan Indien et les autorités nationales. Les échanges portent notamment sur le calendrier de réalisation des infrastructures et sur la capacité du pays à tenir les délais fixés pour août 2027. Mais au-delà des réunions, l’essentiel se joue sur le terrain.

La délégation procède à des visites physiques des principaux chantiers. À Mitsudjé, elle inspecte le gymnase et la piscine olympique en construction. À Mwandzaza Djumbe, elle se rend sur le site du futur village des Jeux, appelé à accueillir plusieurs milliers d’athlètes. À Moroni, d’autres installations sportives et logistiques sont également passées en revue. L’objectif est clair : vérifier l’écart entre les engagements annoncés et la réalité des travaux.

Depuis le mois de mars, le gouvernement a accéléré le lancement des projets. La pose de la première pierre du village des Jeux et la présentation d’un plan d’organisation global ont permis de donner une nouvelle impulsion. Ces avancées sont réelles et traduisent une volonté politique affirmée de réussir l’événement.

Mais cette inspection intervient dans un contexte de fortes contraintes. À un peu plus de seize mois de l’ouverture prévue des Jeux, plusieurs infrastructures sont encore en phase de chantier. Les délais apparaissent serrés et la question de leur respect est désormais au cœur des préoccupations. La mission du CIJ vise précisément à évaluer la crédibilité du calendrier présenté par les autorités comoriennes.

La journée du 18 avril, marquée par une cérémonie officielle avec la présentation du logo, de la mascotte et de l’hymne des Jeux, a permis d’afficher une image positive du projet. Toutefois, pour les observateurs, ce moment symbolique ne suffit pas à lui seul à rassurer. Ce sont les conclusions de la mission d’inspection qui détermineront la suite.

Plusieurs scénarios restent possibles à l’issue de cette visite. Le CIJ peut valider la dynamique actuelle tout en appelant à accélérer les travaux. Il peut également exprimer des réserves sur certains retards et exiger des engagements plus précis. Dans les cas les plus sensibles, des ajustements organisationnels pourraient être recommandés.

À ce stade, les Comores ont engagé le processus et franchi une étape importante. Le projet des Jeux 2027 est désormais visible et structuré. Mais il reste fragile et dépend étroitement de la capacité à transformer rapidement les chantiers en infrastructures opérationnelles.

La présence du CIJ à Moroni marque ainsi la fin d’une phase et le début d’une autre. Celle où les promesses doivent être tenues. Celle où chaque retard devient un risque. Celle où l’organisation des Jeux ne se joue plus sur le papier, mais sur le terrain.

Said Hassan Oumouri