Incendie meurtrier à Nice : une famille comorienne dévastée, sept morts dont trois enfants

Nice, le 18 juillet 2024 – Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie dévastateur a coûté la vie à sept personnes, dont trois enfants et un adolescent, dans le quartier des Moulins à Nice. Cet événement tragique a secoué la communauté comorienne de la ville, alors que les autorités privilégient la piste criminelle. Les victimes sont comoriennes.

Le drame s’est déroulé dans un immeuble résidentiel où, selon les informations fournies par le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, les flammes se sont rapidement propagées, piégeant les occupants de l’appartement. Parmi les victimes, trois enfants âgés de 5, 7 et 10 ans, ainsi qu’un adolescent, ont perdu la vie. Six des victimes sont décédées à l’intérieur de l’appartement, tandis que deux autres personnes ont tenté de s’échapper en se défenestrant. L’une d’elles a succombé à ses blessures, et l’autre est actuellement hospitalisée dans un état grave.

Le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutouh, a précisé que dix personnes se trouvaient à l’intérieur de l’appartement au moment de l’incendie. Tous les occupants étaient membres d’une même famille ou avaient des liens familiaux étroits. La communauté comorienne de Nice, profondément touchée par cette tragédie, est en deuil.

Les enquêteurs, sur place dès les premières heures, ont rapidement considéré l’hypothèse criminelle comme piste privilégiée. Cette information a été confirmée par le procureur Damien Martinelli, qui a indiqué que des éléments suspects avaient été relevés sur les lieux du sinistre.

Les secours sont intervenus rapidement, mais l’intensité des flammes et la propagation rapide de l’incendie ont rendu les opérations de sauvetage particulièrement difficiles. Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour maîtriser le feu et sécuriser les lieux.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a exprimé sa profonde tristesse et son soutien aux familles des victimes. « C’est une tragédie qui touche notre ville en plein cœur. Nous mettons tout en œuvre pour aider les familles touchées et pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet incendie », a-t-il déclaré.

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour accompagner les proches des victimes et les habitants du quartier des Moulins, bouleversés par cet événement dramatique. Les autorités locales appellent également à la solidarité et à l’entraide en cette période difficile.

L’enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l’incendie et identifier les éventuels responsables. Les témoignages des voisins et des survivants seront essentiels pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans cette nuit de cauchemar.



IBM