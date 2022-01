Wang Yi est bien arrivé à Moroni

Arrivé à Moroni à 17h25mn à bord d’un vol spécial, le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, a été accueilli sur le tarmac de l’aéroport par son homologue comorien, Dhoihir Dhoulkamal, et l’ambassadeur de Chine aux Comores, He Yanjun.

Le chef de la diplomatie chinoise est accompagné d’une délégation de 20 personnes. L’officiel chinois sera reçu en audience par le chef de l’Etat, Azali Assoumani, avant d’accorder un point de presse en début de soirée.

Alwatwan