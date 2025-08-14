Un père de cinq enfants retrouvé mort : qui est derrière ce drame ?

Ce qui devait être un simple lundi matin à Fomboni s’est transformé en une scène d’horreur. Dans le quartier de Beyrout, des enfants jouant au football ont fait une découverte macabre : le corps en décomposition d’Abdou Yssouf, surnommé “Chaufera”, un homme connu et apprécié dans la région.
Âgé de 50 ans et père de cinq enfants, il avait disparu depuis le vendredi 8 août. Selon ses proches, la veille, il avait transporté un bœuf depuis Hamba jusqu’à Djoiezi pour une cérémonie de mariage. Après avoir évoqué son intention d’assister à un madjlis dans la nuit, il a été aperçu une dernière fois à Fomboni le lendemain matin. Puis, plus rien.
Pendant trois jours, sa famille, déjà durement éprouvée depuis la perte de leur mère, a multiplié les recherches, en vain. L’angoisse a laissé place à l’effroi lorsque les enfants ont signalé une odeur nauséabonde provenant d’une fosse septique dissimulée sous une cave ouverte, dans une maison en construction.
Les autorités – gendarmerie, police, substitut du procureur, COSEP et Croissant-Rouge – se sont rapidement mobilisées. Après ouverture, la confirmation est tombée : il s’agissait bien de “Chaufera”. Le drame est d’autant plus cruel que le corps a été retrouvé à seulement 600 mètres de la maison où vivaient ses enfants, chez leur grand-mère paternelle à Kanaleni.
Depuis, plusieurs personnes ont été interpellées et entendues par la gendarmerie. Les enquêteurs n’excluent aucune piste : meurtre prémédité, règlement de compte ou accident masqué. Le substitut du procureur a assuré que l’enquête se poursuivait pour faire toute la lumière.
IBM
