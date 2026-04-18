Rumeur d’agression sexuelle démentie à Moroni : une détenue évoque une affaire d’escroquerie d’un montant total de 350 000 fc

Une rumeur virale peut parfois masquer une tout autre réalité. À la maison d’arrêt de Moroni, une détenue citée dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux sort du silence pour rétablir sa version des faits.
Depuis plusieurs jours, des messages en ligne évoquent une supposée agression sexuelle suivie d’une grossesse en détention. Face à l’ampleur de ces accusations, La Gazette des Comores (LGDC) s’est rendue sur place pour recueillir le témoignage de la principale concernée. Chamsia Ahamada dément catégoriquement ces allégations. « Cette histoire est totalement fausse », affirme-t-elle, précisant n’avoir jamais été victime d’agression ni avoir été enceinte durant ses plus de deux années de détention.
La détenue avance une tout autre version des faits. Elle affirme avoir été victime d’une escroquerie impliquant une surveillante pénitentiaire, qui lui aurait promis une libération anticipée en échange de plusieurs versements d’environ 350 000 fc. Malgré les sommes remises, aucune procédure n’aurait abouti.
Le mari de Chamsia a saisi la justice. Le procureur général confirme l’ouverture d’une information judiciaire et l’audition de la détenue. L’enquête devra désormais établir les responsabilités dans cette affaire.
IBM
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