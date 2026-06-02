Mâchoire cassée par des militaires lors des manifestations : Nayed, 14 ans, a besoin de votre aide

Victime de violences lors de la dernière grève contre la hausse des carburants, le jeune Nayed, âgé de 14 ans, souffre de graves blessures à la mâchoire. Sa famille lance aujourd’hui un appel à la solidarité afin de lui permettre de recevoir les soins dont il a urgemment besoin.
Selon les informations rapportées par sa famille, Nayed aurait été grièvement blessé lors des manifestations qui ont secoué le pays ces dernières semaines. L’adolescent aurait reçu un violent coup qui lui a causé de graves lésions à la mâchoire, rendant difficiles des gestes aussi simples que parler ou s’alimenter normalement.
Face à la gravité de son état, les médecins recommandent un déplacement à Dar es Salaam, en Tanzanie, où il pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée. Mais ce voyage, ainsi que les frais médicaux qui l’accompagnent, représentent une charge financière considérable pour sa famille.
Malgré les efforts déjà consentis et les premières marques de solidarité reçues, les sommes réunies restent insuffisantes pour couvrir l’ensemble des dépenses nécessaires. Chaque contribution, même modeste, peut aider Nayed à accéder plus rapidement aux soins et à retrouver une vie normale.
Au-delà de son cas personnel, l’histoire de Nayed rappelle le lourd prix humain payé par certaines familles lors des récents événements liés à la contestation de la hausse des carburants. Aujourd’hui, l’urgence est avant tout médicale et humaine.
Comores Infos s’associe à cet appel et invite toutes les personnes qui le peuvent à soutenir Nayed et sa famille dans cette épreuve.La solidarité peut parfois changer une vie. Pour Nayed, elle peut contribuer à lui rendre son sourire et son avenir.
ANTUF Chaharane
Contact: 3338855
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