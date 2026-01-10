Un pêcheur meurt après le naufrage de son embarcation à Shitruni

Un nouveau drame en mer a endeuillé les pêcheurs d’Anjouan ce samedi 10 janvier. Un homme, identifié comme Amani, originaire de Shironkamba, a perdu la vie après le naufrage de son embarcation dans la zone maritime de Shitruni.
Selon les informations recueillies, deux pêcheurs avaient pris la mer tôt dans la matinée malgré une forte houle. Leur vedette a chaviré en pleine navigation, provoquant une situation de détresse. Alertés, les secours sont rapidement intervenus pour porter assistance aux deux hommes en difficulté.
Les victimes ont été secourues puis transférées d’urgence vers l’hôpital le plus proche. Grièvement blessé, Amani n’a malheureusement pas survécu à ses blessures et a succombé peu après son admission. Son collègue, également touché lors de l’accident, a été pris en charge par les équipes médicales.
Ce drame survient au lendemain du rétablissement officiel de la navigation inter-île par l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANACM), annoncé à travers une note administrative. Une décision qui relance le débat sur la sécurité en mer, notamment en période de conditions météorologiques défavorables.
