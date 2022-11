Un jeune homme retrouvé pendu sur un arbre

C’est sur l’île d’Anjouan, dans la zone de Gojou à Adda Daoueni, que le corps sans vie d’Eli Mohamed dit Boyka est retrouvé. Ce dernier est suspendu à un arbre, non loin d’un cimetière pour enfants, les pieds dans le vide et une corde autour du cou, selon le témoignage d’une personne surplace.

La découverte macabre du jeune homme de 25 ans est réalisée ce lundi matin 28 novembre 2022 par un individu qui reste inconnu, selon nos informations. La gendarmerie est aussitôt prévenue et s’est dépêchée sur les lieux.

Quant aux circonstances de ce drame elles ne sont pas élucidées pour le moment. En effet, il n’a pas encore été déterminé si la victime s’est ôtée la vie ou bien si elle a été assassinée.

Dhoulkarnaine Youssouf

