Après Wuambushu, “Kingia” plonge Mayotte dans une nouvelle vague de tensions

Lancée officiellement le 7 avril 2026, l’opération « Kingia » marque un nouveau tournant dans la gestion sécuritaire de Mayotte. Présentée par l’État comme une intervention d’ampleur visant à « protéger » la population, cette opération s’inscrit dans la continuité des dispositifs précédents, tout en révélant, dès ses premiers jours, les limites structurelles d’une réponse principalement sécuritaire à une crise profondément enracinée.

Depuis plusieurs années, Mayotte est confrontée à une situation exceptionnelle. La pression migratoire en provenance des Comores, les difficultés économiques, la croissance rapide de l’habitat informel et une délinquance perçue comme en hausse ont progressivement installé un climat de tension permanente.Les précédentes opérations, comme Wuambushu en 2023 ou « Place nette » en 2024, avaient déjà tenté de répondre à ces enjeux. Mais leurs effets, jugés insuffisants, ont conduit les autorités à durcir leur approche.

C’est dans ce contexte qu’est née l’opération « Kingia », dont le nom signifie « protéger » en shimaoré un choix symbolique, destiné à affirmer la volonté de l’État de reprendre la main.

Dès les premiers jours, l’État a déployé des moyens importants : renforts de police venus de métropole et de La Réunion, opérations coordonnées dans plusieurs communes, contrôles ciblés sur l’économie informelle

Sur le terrain, les actions ont été immédiates : démolition de dizaines d’habitations jugées illégales, saisies de marchandises issues de circuits informels, interpellations d’étrangers en situation irrégulière.

L’objectif est clair : créer un effet de choc, visible et rapide, pour rétablir l’autorité de l’État.Mais cette démonstration de force a très vite rencontré une réalité plus complexe.À Combani, comme dans d’autres zones, les opérations ont provoqué :des affrontements nocturnes, des incendies de véhicules, des échanges tendus entre habitants et forces de l’ordre.

Les interventions, notamment les démolitions d’habitats, touchent directement des populations déjà fragiles, ce qui alimente un sentiment d’injustice et de peur.

Dans certains quartiers, l’atmosphère est décrite comme lourde, marquée par les sirènes, les gaz lacrymogènes et une tension constante.

Si l’opération « Kingia » permet des résultats visibles à court terme, elle met en lumière une réalité plus profonde :la crise mahoraise ne peut être réduite à une simple question d’ordre public.

Derrière les interventions policières se dessinent des enjeux structurels :absence d’infrastructures adaptées, pression démographique continue, fragilité économique,relations complexes avec les Comores. En agissant sur les symptômes insécurité, habitat informel, immigration l’État tente de contenir une situation dont les causes dépassent largement le cadre sécuritaire.Aujourd’hui, à peine une semaine après son lancement, l’opération « Kingia » donne déjà à voir une double dynamique :d’un côté, une reprise en main visible par l’État,de l’autre, une montée des tensions sur le terrain.

Ce décalage pose une question centrale :peut-on stabiliser durablement Mayotte sans traiter les racines du problème ?

L’opération « Kingia » est encore en cours, et son bilan ne pourra être établi qu’à moyen terme. Mais une chose est déjà certaine :

elle ne se limite pas à une opération de sécurité.Elle est le révélateur d’un territoire sous pression, où se croisent enjeux migratoires, sociaux, politiques et géopolitiques.Et où, malgré la force déployée, la stabilité reste une construction fragile.

Said Hassan oumouri