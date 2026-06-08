L’ambassadeur Huang Zheng répond aux questions des médias et réaffirme les positions de la Chine sur les grands enjeux internationaux

À l’issue de sa déclaration liminaire, l’ambassadeur de Chine aux Comores, Huang Zheng, s’est prêté à l’exercice des questions-réponses avec les représentants des médias. Face aux interrogations des journalistes, le diplomate a apporté des précisions sur plusieurs dossiers internationaux majeurs, notamment la question de Taïwan, les tensions au Moyen-Orient, les relations sino-américaines ainsi que les perspectives de coopération entre la Chine et l’Afrique.



ORTC：Comment la Chine compte faire pour contrer les USA et Israël pour ne pas continuer à déstabiliser le Moyen–Orient et l’Afrique ?

Réponse : La Chine a toujours estimé que le dialogue et la négociation constituent la bonne voie à suivre, et que le recours à la force est une impasse. Maintenant que la porte du dialogue s’est ouverte, elle ne doit pas se refermer. Il est important de maintenir l’élan vers un apaisement de la situation, de s’en tenir à l’orientation générale d’un règlement politique, d’engager le dialogue et la consultation, et de parvenir à des solutions sur le dossier nucléaire iranien et d’autres questions qui tiennent compte des préoccupations de toutes les parties. Il est important de rouvrir les voies maritimes dès que possible pour répondre à l’appel de la communauté internationale et de veiller ensemble à ce que les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales restent stables et ne soient pas entravées. Il est important de parvenir dès que possible à un cessez-le-feu global et durable, de permettre le retour rapide de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, et de jeter les bases d’une architecture de sécurité durable pour la région.

Depuis le début du conflit, la Chine œuvre en faveur de sa fin et de la paix. Le président Xi Jinping a présenté les quatre propositions visant à préserver et à promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. La Chine et le Pakistan ont avancé une initiative en cinq points visant à rétablir la paix et la stabilité dans la région du Golfe et au Moyen-Orient. La Chine continuera d’agir conformément à l’esprit des quatre propositions du président Xi Jinping et collaborera avec la communauté internationale pour apporter un soutien accru aux pourparlers de paix et jouer un rôle constructif dans l’instauration d’une paix durable au Moyen-Orient.

Al-Watwan : Le président américain Donald Trump a effectué une visite d’Etat historique de deux jours en Chine au mois de mai dernier. Peut-on conclure que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a pris fin ?

Réponse : Au cours de cette visite, les deux parties sont parvenues à un consensus important sur le maintien derelations économiques et commercialesstables, l’élargissement de la coopération pragmatique dans divers domaines et la résolution appropriée de leurs préoccupations respectives. Les équipes économiques et commerciales des deux parties ont tenu des consultations dans un esprit d’égalité, de respect et de bénéficemutuel, et sont parvenues à des résultats globalement équilibrés et positifs concernant la stabilisation des relations économiques et commerciales sino-américaines et la gestion appropriée des préoccupations de chacune.

Al-Watwan : L’année sino-africaine des échanges humains et culturels poursuit-elle l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » ou c’est tout une autre initiative ?

Réponse : Comme ce que j’ai présenté. L’organisation de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels est une initiative importante convenue par le président Xi Jinping et les dirigeants africains lors du Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Le président Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à la cérémonie d’ouverture, dans laquelle il a exprimé l’espoir qu’à travers l’occasion de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels, les deux parties puissent perpétuer leur amitié traditionnelle, renforcer l’apprentissage mutuel entre les civilisations, élargir les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes, approfondir les échanges d’expériences en matière de gouvernance et faire progresser conjointement la modernisation.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a assisté à la cérémonie d’ouverture de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels. Il a hautement apprécié les résultats obtenus dans ce domaine et a dévoilé, avec des invités africains, le logo de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels.

À propos de l’Initiative « la Ceinture et la Route », depuis l’annonce pour la première fois par le président Xi Jinping de l’Initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) en 2013 jusqu’à l’établissement du principe de « concertation, synergie et partage », en passant par l’appel à la poursuite de l’ICR en tant que priorité dans le rapport du 19e Congrès national du PCC et la promotion du développement de haute qualité de la coopération dans le cadre de l’ICR dans le rapport du 20e Congrès national du PCC, la Chine a travaillé avec diverses parties au cours des dizaines dernières années et même plus pour faire progresser la coopération dans le cadre de l’ICR. Ensemble, nous avons permis à l’ICR de prospérer et de produire des résultats pour les peuples et les pays du monde entier, faisant de l’ICR un bien public international populaire et une plateforme de coopération caractérisée par l’ouverture, l’inclusion, le bénéfice mutuel et la coopération gagnant-gagnant.

La Chine est disposée à travailler avec toutes les parties pour se soutenir mutuellement, renforcer la « connectivité matérielle » des infrastructures, améliorer la « connectivité immatérielle » des règles et des normes, et approfondir la connectivité entre les peuples grâce à davantage d’échanges et d’inspiration mutuelle, élever le niveau de coopération dans le cadre de l’ICR vers une plus grande qualité en faveur de la modernisation de tous les pays, et construire un monde ouvert, inclusif et interconnecté pour un développement commun.

Comoresinfos : La Chine met en avant cette année les échanges humains et culturels avec l’Afrique. Quels projets ou initiatives vous paraissent les plus prometteurs pour permettre aux jeunes Africains de mieux découvrir la Chine et réciproquement ?

Réponse : Comme ce que j’ai présenté.L’organisation de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels est une initiative importante convenue par le président Xi Jinping et les dirigeants africains lors du Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Le président Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à la cérémonie d’ouverture, dans laquelle il a exprimé l’espoir qu’à travers l’occasion de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels, les deux parties puissent perpétuer leur amitié traditionnelle, renforcer l’apprentissage mutuel entre les civilisations, élargir les échanges entre les peuples, en particulier entre les jeunes, approfondir les échanges d’expériences en matière de gouvernance et faire progresser conjointement la modernisation. Tout au long de l’année, les deux parties prévoient d’organiser près de 600 activités d’échanges humains et culturels sur le thème « Consolider une amitié de tout temps, poursuivre un rêve commun de modernisation », dans le but d’intensifier les échanges et l’apprentissage mutuel entre les civilisations chinoise et africaine et de promouvoir la compréhension mutuelle et le rapprochement entre les deux peuples. Notre ambassade a également organisé une série d’activités d’échanges culturels, notamment la Journée portes ouvertes de l’Ambassade le 1er juin, le concours « Pont vers le chinois » et les célébrations de la Journée de la langue chinoise. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples de Chine et des Comores.

Comoresinfos : Face aux défis économiques mondiaux, quel rôle la Chine estime-t-elle pouvoir jouer pour soutenir la croissance et le développement des pays africains ?

Comme je viens de le mentionner, la mesure de droits de douane nuls est une mesure importante prise par la Chine pour élargir son ouverture du marchéunilatérale. Elle démontre la volonté de la Chine d’assumer davantage d’obligations internationales et d’élargir fermement son ouverture de haut niveau. C’est un exemple frappant de la manière dont la Chine met en œuvre les principes de « sincérité, pragmatisme, amitié et franchise » à l’égard de l’Afrique, ainsi que la conception correcte de la justice et des intérêts, et de la manière dont la Chine et l’Afrique construisent conjointement une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle. Cette politique marque un tournant historique dans les relations sino-africaines et les relations internationales.

Alors que le protectionnisme et l’unilatéralisme gagnent du terrain, et que les continents proches du Moyen-Orient subissent les répercussions de la situation dans cette région, la Chine partage des opportunités et poursuit un développement commun avec l’Afrique grâce à sa politique de droits de douane nuls, et contribue à la paix et au développement mondiaux en renforçant la stabilité des relations sino-africaines. Le traitement dedroits de douane nuls deviendra une clé d’or pour la prospérité commerciale, un moteur pour l’investissement industriel, une réponse opportune aux défis et un pont reliant les cœurs des peuples chinois et africain. Il permettra à davantage de produits de qualité et de spécialités africaines de faire leur entrée dans les foyers chinois, procurant aux peuples chinois et africain un sentiment accru de satisfaction et de bonheur. La politique de droits de douane nuls aidera également les entreprises chinoises à explorer le marché africain, apportera davantage d’opportunités d’investissement et de montée en gamme industrielle aux pays africains, et renforcera la capacité de développement autonome de l’Afrique. Nous espérons que cette politique favorisera la coopération et l’intégration entre la Chine et l’Afrique dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’investissement, qu’elle apportera des dividendes tangibles de cette coopération aux entreprises et aux populations des deux parties, et qu’elle favorisera un environnement propice à la promotion du commerce mondial ainsi qu’à la libéralisation et à la facilitation des investissements.

La Chine continuera de signer des accords de partenariat économique pour un développement partagé avec les pays africains et, parallèlement, de perfectionner les « voies vertes » pour l’importation de produits agricoles et alimentaires africains en Chine, afin d’améliorer constamment la facilitation des échanges sino-africains. La Chine est prête à travailler avec l’Afrique, en saisissant cette occasion, pour enrichir davantage la politique de droits de douane nuls et en faire un puissant moteur de la coopération de haute qualité entre la Chine et l’Afrique, injectant un nouvel élan à la solidarité et à la collaboration au sein du Sud global.