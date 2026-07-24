France : Hong Wang, une médaille Fields qui consacre l’excellence mathématique française

La mathématicienne chinoise Hong Wang, âgée de 35 ans, a reçu la médaille Fields lors du Congrès international des mathématiciens organisé à Philadelphie, aux États-Unis, du 23 au 30 juillet 2026. Considérée comme la distinction la plus prestigieuse de la discipline, cette récompense salue ses travaux majeurs en analyse harmonique et en théorie géométrique de la mesure, notamment la démonstration, menée avec Joshua Zahl, de la conjecture de Kakeya en dimension trois.
Professeure permanente à l’Institut des Hautes Études Scientifiques depuis septembre 2025 et membre du Laboratoire Alexander Grothendieck, Hong Wang enseigne également au Courant Institute de l’Université de New York. Son succès renforce le rayonnement de la recherche française : elle devient la neuvième médaillée Fields liée à l’IHES, tandis que l’Université Paris-Saclay compte désormais douze lauréats et que dix-sept médailles sont issues de laboratoires placés sous la tutelle du CNRS. (Université Paris-Saclay)
Hong Wang a accueilli cette distinction avec émotion et humilité, estimant qu’elle récompense également la générosité de ses collaborateurs, les échanges scientifiques et les environnements qui lui ont permis de se consacrer pleinement à la recherche. Emmanuel Ullmo, directeur de l’IHES, salue une mathématicienne capable de « redessiner le paysage » de son domaine.
Cette médaille rappelle surtout l’importance stratégique des mathématiques en France. Elles ne constituent pas seulement une matière scolaire : elles sont au cœur de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la médecine, de l’économie, de l’ingénierie et de la transition énergétique. En attirant des chercheuses de renommée mondiale, la France confirme la qualité de ses laboratoires, de ses universités et de ses formations, de la licence au doctorat.
Trois autres chercheurs ont été récompensés en 2026 : Yu Deng, John Pardon et Jacob Tsimerman. Ensemble, ils incarnent une recherche internationale dans laquelle la France continue d’occuper une place de premier plan.
Missubah Saïd
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