Polémique au sommet de l’État : Mahamoud Salim Hafi appelé à fournir les preuves de ses affirmations

Le gouvernement de l’Union des Comores a vivement réagi aux déclarations attribuées à Mahamoud Salim Hafi, ancien ministre de l’Éducation nationale et ancien directeur général de l’ORTC. Celui-ci aurait affirmé que quatorze membres du gouvernement avaient adressé une lettre confidentielle au président de la République pour dénoncer le rôle du secrétaire général du gouvernement dans la coordination de l’action gouvernementale.
Dans un communiqué publié ce mercredi 23 juillet 2026, l’exécutif rejette catégoriquement ces allégations, les qualifiant de « fausses » et de « dénuées de tout fondement ». Selon le gouvernement, aucun ministre n’aurait engagé une telle démarche, individuellement ou collectivement.
Face à la gravité de l’accusation, Mahamoud Salim Hafi doit désormais s’expliquer clairement devant l’opinion publique. D’où tient-il cette information ? Dispose-t-il réellement d’une copie de cette prétendue lettre ? Peut-il identifier les quatorze membres du gouvernement concernés ou présenter des éléments permettant de vérifier ses propos ?
Son ancien statut de ministre et de responsable d’un média public renforce son obligation de responsabilité. Une personnalité ayant occupé de telles fonctions connaît nécessairement l’importance de la vérification des informations, particulièrement lorsqu’elles concernent la stabilité et le fonctionnement des institutions.
Le gouvernement estime que ces déclarations viseraient à semer la suspicion et à provoquer des divisions au sein de l’exécutif. Il évoque même la possible responsabilité de leur auteur devant les instances compétentes.
IBM
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