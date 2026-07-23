Avis de recherche : un suspect recherché après la mort de Ben Ali Farid

Les forces de l’ordre recherchent activement Mohamed, surnommé « Bebeto », originaire de Dembeni-Mbadjini, dans le cadre de l’enquête sur la mort tragique du jeune Ben Ali Farid, habitant de Djongoe.
Selon les premières informations disponibles, la victime aurait été violemment agressée à coups de marteau avant de succomber à ses blessures. Mohamed est considéré comme le principal suspect dans cette affaire, mais sa responsabilité devra être établie par la justice.
L’homme aurait été interpellé une première fois, avant d’être remis en liberté à la suite d’un malentendu. Il aurait ensuite quitté les lieux et demeure, depuis, introuvable.
La police et la gendarmerie poursuivent leurs recherches afin de le retrouver et de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.
Toute personne disposant d’informations fiables sur sa localisation est invitée à contacter immédiatement les autorités, sans tenter de l’interpeller elle-même.
IBM
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