Un homme en garde à vue à Mbéni pour viols répétés sur sa belle-fille

La stupeur et l’indignation règnent à Mbeni après l’interpellation d’un homme soupçonné de faits particulièrement graves. Surnommé « NTOUROUROU » et originaire de la localité de Moidja Hamahamet, le suspect a été arrêté par les forces de l’ordre. Il est accusé d’avoir violé sa belle-fille à de multiples reprises.
Selon les premiers éléments de l’affaire, le calvaire de la victime, aujourd’hui âgée de 13 ans, aurait débuté alors qu’elle n’en avait que 10. Les agressions présumées se seraient ainsi répétées dans l’ombre pendant près de trois ans avant que l’alerte ne soit donnée.
Le suspect a été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Les enquêteurs poursuivent leurs auditions afin de faire toute la lumière sur cette affaire, d’établir avec précision le déroulement des faits et de déterminer les responsabilités pénales du mis en cause.
IBM
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