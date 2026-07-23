Accord entre la région de Kara et Mayotte : Moroni dénonce une atteinte à l’intégrité territoriale des Comores

Le ministère comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a vivement réagi à la signature d’un accord de coopération décentralisée entre la région de Kara, en République togolaise, et Mayotte. Dans un communiqué publié à Moroni le 22 juillet 2026, la diplomatie comorienne qualifie cette initiative d’« acte incompréhensible » portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’Union des Comores.
Pour les autorités comoriennes, Mayotte demeure une île comorienne placée sous administration française. Moroni considère ainsi que la conclusion d’un accord officiel entre une collectivité togolaise et les autorités mahoraises revient à reconnaître indirectement la souveraineté française sur l’île, une position fermement contestée par les Comores.
Le ministère des Affaires étrangères affirme être « vivement préoccupé » par cette démarche des autorités régionales togolaises. Il dénonce un accord qui, selon lui, va à l’encontre des principes du droit international ainsi que des résolutions pertinentes adoptées par l’Union africaine concernant l’intégrité territoriale de l’archipel comorien.
Dans son communiqué, le gouvernement comorien invite les autorités togolaises à reconsidérer cette signature, qualifiée de « malencontreuse ». Moroni dit rester persuadé que le gouvernement de la République du Togo prendra les dispositions nécessaires afin de revenir sur cet engagement.
Les autorités comoriennes appellent également Lomé à renouer avec les principes du droit international et les valeurs fondamentales de la solidarité panafricaine. À travers cette déclaration, la diplomatie comorienne entend rappeler sa position constante sur la question de Mayotte et interpeller les pays africains sur la nécessité de respecter les résolutions continentales relatives à ce différend territorial.
Cette réaction pourrait désormais entraîner des échanges diplomatiques entre Moroni et Lomé afin d’obtenir des explications sur les circonstances ayant conduit à la signature de cet accord.
IBM
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