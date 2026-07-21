La Nation comorienne rend un dernier hommage à Ali Nassor, grand serviteur de l’État

La Nation comorienne a rendu un hommage solennel à Monsieur Ali Nassor, premier directeur général des Douanes des Comores après l’indépendance et ancien ministre des Finances et du Budget. La cérémonie officielle s’est tenue à Mitsamiouli, sa ville natale, dans une atmosphère empreinte d’émotion, de recueillement et de reconnaissance.
Ali Nassor avait dirigé l’administration douanière comorienne de 1975 à 1982, durant une période décisive de la construction de l’État. Premier responsable des Douanes des Comores indépendantes, il avait participé à la mise en place et à l’organisation de cette institution stratégique, chargée notamment de la mobilisation des recettes publiques et du contrôle des échanges commerciaux.
La cérémonie funéraire s’est déroulée en présence du président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, de plusieurs membres du Gouvernement, des autorités civiles et militaires ainsi que d’anciens collaborateurs du défunt. De nombreux proches et habitants de Mitsamiouli étaient également présents pour accompagner Ali Nassor vers sa dernière demeure.
En reconnaissance des éminents services qu’il a rendus au pays, les honneurs de la République lui ont été accordés. Sa dépouille, recouverte du drapeau national, symbolisait l’engagement d’un homme qui a consacré une importante partie de sa vie au service de l’État comorien.
Dans un geste particulièrement fort, le président Azali Assoumani a solennellement remis le drapeau national à la famille du défunt. Cet acte symbolique traduit la gratitude et la reconnaissance de la Nation envers l’un de ses grands serviteurs.
À travers cet hommage national, les Comores saluent la mémoire d’Ali Nassor, un homme d’État dont le parcours restera associé aux premières années de l’administration comorienne indépendante. Son décès constitue une perte pour sa famille, sa ville natale et l’ensemble du pays.
IBM
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