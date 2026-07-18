Baccalauréat 2026 : des élèves détenus autorisés à composer à Moroni

Le parquet de la République de Moroni a annoncé, ce samedi 18 juillet 2026, que les élèves placés en détention et régulièrement inscrits au baccalauréat, session 2026, pourront prendre part aux épreuves. Selon un communiqué officiel, ces candidats seront autorisés à composer dans l’enceinte du Tribunal de première instance de Moroni.
Cette décision vise à garantir le respect du droit à l’éducation, tout en maintenant les exigences liées à la sécurité, à l’ordre public et à la sincérité des examens. Le parquet précise que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en collaboration avec les autorités compétentes afin d’organiser le transfert des élèves concernés dans des conditions strictement encadrées.
L’institution judiciaire tient toutefois à lever toute ambiguïté : cette mesure ne constitue ni une faveur particulière ni une remise en liberté. Elle s’inscrit, au contraire, dans l’application des droits reconnus à toute personne détenue, conformément aux principes de justice et au respect de la dignité humaine.
Cette initiative permet ainsi aux candidats concernés de poursuivre leur parcours scolaire malgré leur situation judiciaire. Elle rappelle également que la détention ne doit pas automatiquement priver un élève de la possibilité de se présenter à un examen national, dès lors qu’il remplit les conditions d’inscription.
Le parquet de Moroni a par ailleurs remercié l’ensemble des services ayant participé à l’organisation de cette opération exceptionnelle. Il a réaffirmé son engagement à veiller au respect de la loi et a souhaité bonne chance à tous les candidats au baccalauréat.
À travers cette décision, les autorités judiciaires entendent concilier deux impératifs : l’exécution des mesures de détention et la préservation du droit fondamental à l’éducation. Une démarche qui place la justice, la sécurité et l’égalité des chances au cœur de l’organisation des examens.
IBM
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