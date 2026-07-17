La visite du Secrétaire Général du Gouvernement Nour El-Fath Azali à Mbeni relance le débat sur un possible rapprochement

La visite du Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El-Fath Azali ce jeudi à Mbeni, à l’occasion du mariage de l’ancien sélectionneur régional et entraîneur de Atomic club Zainoudine Msoili, continue de susciter de nombreuses réactions. Bien qu’il s’agisse, selon nos informations, d’un déplacement à caractère strictement personnel et non d’une mission officielle, son accueil par plusieurs jeunes de la ville est perçu par certains comme un signe d’ouverture.
Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, les interprétations divergent. Certains estiment qu’une partie de la jeunesse mbenienne souhaite tourner la page des divisions politiques et ne plus rester à l’écart des grandes décisions nationales ainsi que des opportunités de développement et d’emploi. D’autres, en revanche, considèrent cette évolution comme un renoncement après plusieurs années d’opposition au régime du président Azali Assoumani.
Cette visite s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée. Il y a quelques semaines, Nour El-Fath s’était rendu discrètement à Mbeni pour rendre visite au grand notable Mohamed Ansum,où il s’était également entretenu avec des jeunes de Mbeni avant de poursuivre vers Itsandzeni pour la prière du vendredi.
Pour rappel, le Chef de l’État ne s’est plus rendu à Mbeni depuis septembre 2020, à l’occasion des obsèques de l’ancien ministre de la Santé, feu Nassur Mohamed Ali. Cette absence prolongée ne semble pas plaire au régime et alimente régulièrement les commentaires sur les relations entre le pouvoir et Mbeni.
La stratégie de proximité engagée par Nour El-Fath permettra-t-elle d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre Mbeni et les autorités ? Nour El-Fath Azali parviendra-t-il à réussir là où Chatur, Mze Abdou et Ali Karani, pourtant tous nommés à des postes stratégiques, n’ont pas réussi à rétablir un véritable rapprochement entre Mbeni et le gouvernement ? Seul l’avenir permettra d’apporter une réponse à ces questions.
IBM
Réagissez à cet article