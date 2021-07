La Meck Moroni a reconnu avoir perdu l’Or

La banque Meck Moroni a reconnu les faits dans un document envoyé à une victime qui résidait jusqu’à là en France. En février 2016, une cliente a déposé plusieurs colliers d’or et à son retour tout avait disparu.

Dans une lettre, la directrice exécutive, Laila Said Hassane a reconnu les faits au nom de la banque et aurait fait des propositions inacceptables pour la victime. La victime est obligée de rester aux Comores et a dû reporter son voyage pour la France.

Plusieurs sources concordantes confirment qu’il y aurait d’autres victimes de vols de leurs biens à la banque. C’est désormais devenu monnaie courante de se faire voler ses biens surtout pour les membres de la diaspora.

Peut-on faire confiance à une banque incapable de vous restituer vos biens ?

Peut-on laisser de l’argent à une banque incapable de retracer l’or déposé ?

Comment dans une banque peut-on perdre plus de 460 grammes d’or ?

Pour la Meck Moroni garde le silence dans cette affaire ? Combien de clients sont-ils victimes ?

La cliente demande uniquement son or. Pas de l’argent, elle veut savoir où est passée son or ? Comment après un prêt remboursé en 3 mois son or a pu disparaître sans laisser de trace ?