À Ngazidja, près de 10 000 enfants face à leur premier grand examen

Derrière les chiffres, il y a surtout des enfants de dix ou onze ans, parfois inquiets, parfois confiants, accompagnés dès les premières heures du matin par des parents tout aussi nerveux qu’eux.
Mardi 14 juillet, 9 765 élèves ont passé l’examen d’entrée en sixième à Ngazidja. Répartis dans 33 centres, ils ont vécu l’une des premières grandes étapes de leur parcours scolaire : quitter l’école primaire et espérer obtenir une place au collège.
À Moroni, certains candidats sont arrivés dès 7 heures. Devant les centres, des parents ont attendu plusieurs heures, observant leurs enfants franchir les portes avec leurs convocations et leurs affaires d’école. Pour beaucoup de familles, cet examen représente bien davantage qu’une simple épreuve scolaire. Il symbolise l’avenir de l’enfant, sa progression et les sacrifices consentis pendant toute l’année.
Fatima Djimbaï a notamment fait le déplacement depuis Mdé-Bambao pour accompagner sa fille de dix ans. Comme de nombreux parents, elle s’est dite rassurée par l’accueil et par les conditions d’organisation. Après l’épreuve, il ne reste plus qu’à attendre les résultats.
Dans la région de Mitsudjé-Hambou, 534 candidats étaient inscrits. À la sortie des salles, plusieurs élèves ont expliqué avoir trouvé les sujets abordables. Samina Youssouf, âgée de dix ans, s’est montrée confiante, tout en souhaitant également la réussite de ses camarades.
Sur l’ensemble de l’île, le taux d’absence est resté faible, à 1,47 %. Aucun incident majeur ni manque important de matériel ou de surveillants n’a été signalé. Des dispositions particulières ont aussi été prises pour permettre aux enfants en situation de handicap de composer dans des conditions adaptées.
La correction des copies devait commencer dès le lendemain. Mais pour les familles, l’attente ne fait que commencer. Pendant quelques jours, les conversations tourneront autour des sujets, des réponses données et des chances de réussite.
Derrière les 9 765 candidats annoncés, il y a donc autant d’histoires personnelles, d’espoirs et de rêves. Pour ces enfants, l’examen d’entrée en sixième n’est pas seulement une épreuve nationale : c’est le premier grand rendez-vous avec leur avenir.
Said Hassan Oumouri
Réagissez à cet article