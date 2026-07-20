Grand mariage : le gouvernement dément toute interdiction et précise les horaires autorisés

Le ministère de l’Intérieur a tenu à clarifier, ce lundi, le contenu de la note circulaire publiée le 17 juillet dernier concernant l’organisation des cérémonies de grand mariage dans les places publiques.
Adressé aux maires et aux préfets, le document signé par le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahmed Assoumani, a rapidement suscité de nombreuses réactions. Sur les réseaux sociaux comme dans les quartiers, certains ont affirmé que le gouvernement envisageait d’interdire le grand mariage dans les villes et les villages du pays.
Afin de mettre fin aux interprétations erronées, le ministre a réuni, dans la matinée du lundi 20 juillet, les préfets du pays ainsi que plusieurs représentants des médias. Lors de cette conférence de presse, il a assuré que la circulaire ne visait en aucun cas à remettre en cause cette tradition profondément ancrée dans la société comorienne.
L’objectif du texte est uniquement de préserver le fonctionnement normal des services publics et de faire respecter les horaires de travail au sein de l’administration. Les autorités constatent en effet que certaines cérémonies organisées pendant les jours ouvrables peuvent entraîner des absences et perturber l’activité administrative.
La circulaire demande ainsi aux maires et aux préfets de ne pas autoriser l’occupation des places publiques du lundi au jeudi, entre 8 heures et 17 heures, ainsi que le vendredi entre 8 heures et midi.
Les festivités restent toutefois autorisées à partir de 17 heures et peuvent se poursuivre durant toute la nuit. Le vendredi après-midi et l’ensemble du week-end ne sont concernés par aucune restriction.
« Le grand mariage est une valeur fondamentale de notre société comorienne. Le gouvernement n’a pas l’intention d’y toucher », a déclaré le ministre.
Le ministère invite enfin les citoyens à privilégier les communications officielles et à ne pas relayer des rumeurs susceptibles de créer inutilement la confusion.
IBM
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