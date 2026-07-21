Un jeune homme placé en détention après des actes zoophiles dans un cimetière

Une affaire particulièrement macabre et troublante secoue le quartier de Mnadzi Modja, à Mohéli. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé et placé en détention provisoire après avoir avoué des actes d’une rare indignité.
L’affaire, qui suscite une vive émotion s’est déroulée dans l’enceinte même du cimetière du quartier. Lors de son audition par les forces de l’ordre, le suspect est passé aux aveux, reconnaissant explicitement avoir eu des rapports sexuels avec une chèvre sur les lieux.
Pour justifier son acte, l’individu a livré une explication pour le moins singulière devant les enquêteurs. Selon les informations transmises par la police, le jeune homme a affirmé avoir agi sous l’influence du « Sheintane » (le démon), soutenant avoir été incité par cette force obscure à commettre l’irréparable.
Face à la gravité des faits et au trouble manifeste à l’ordre public, les autorités judiciaires ont immédiatement réagi. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente des suites de la procédure judiciaire. Il devra prochainement répondre de ses actes devant la justice.
IBM
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