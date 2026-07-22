Route Bahani-Shezani : Hambuu et Itsinkudi étouffent sous les nuages de poussière

Les habitants de Hambuu et d’Itsinkudi vivent depuis plusieurs semaines dans des conditions particulièrement difficiles. Depuis le décapage de la chaussée dans le cadre des travaux de réhabilitation de la route Bahani-Shezani, les deux localités sont quotidiennement envahies par d’épais nuages de poussière.
L’entreprise Wietc a déjà achevé le goudronnage du tronçon reliant Bahani à GTE. Les travaux devaient ensuite se poursuivre en direction de Shezani. Toutefois, la société a choisi de redéployer ses engins dans la région de Mbwankuu afin de lancer le chantier depuis Shezani vers GTE, en traversant Hamahame.
En attendant la reprise des travaux dans leur secteur, les habitants de Hambuu et d’Itsinkudi subissent les conséquences du passage régulier des véhicules. La poussière recouvre les habitations, les commerces, les places publiques et les cultures. Selon plusieurs riverains, certaines maisons ont pris une teinte rougeâtre, tandis que la végétation présente déjà des signes de dégradation.
Contacté, un responsable de l’entreprise, ayant requis l’anonymat, explique que la société est confrontée à la sécheresse. Le peu d’eau disponible dans les camions serait prioritairement utilisé dans les zones où les travaux sont actuellement en cours.
Cette explication peine cependant à convaincre les populations concernées. Plusieurs habitants affirment qu’aucun calendrier régulier d’arrosage de la chaussée n’a été mis en place depuis le début du chantier. Ils craignent désormais des conséquences sur leur santé, notamment des maladies respiratoires liées à l’exposition prolongée à la poussière.
Les riverains dénoncent également la vitesse excessive de certains automobilistes, qui accentue davantage les nuisances. Certains affirment être obligés de porter un masque pour se protéger.
Face à cette situation devenue insupportable, les habitants demandent à l’entreprise Wietc d’organiser un arrosage régulier de la route. Ils interpellent aussi les autorités régionales afin que des mesures temporaires soient rapidement prises pour préserver leur santé et leur cadre de vie jusqu’à l’achèvement des travaux.
IBM
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