Une intervention chirurgicale d’envergure a récemment été menée avec succès au Centre Hospitalier Régional et Insulaire (CHRI) de Sambakouni. Le Dr Kamal Ben Abdallah, gynécologue reconnu au sein de l’établissement, a procédé à l’ablation d’un fibrome utérin d’un poids exceptionnel de 4,45 kilogrammes, illustrant ainsi les capacités techniques disponibles localement.
Alors que certains patients choisissent de se rendre à l’étranger pour des soins spécialisés, cette opération met en lumière l’expertise présente au niveau national. Selon les informations communiquées, la complexité de l’intervention reposait notamment sur la taille inhabituelle de la masse retirée, nécessitant précision, maîtrise et rigueur.
Figure centrale du CHRI Sambakouni, le Dr Kamal Ben Abdallah est décrit comme un praticien investi, reconnu pour sa disponibilité et son engagement constant auprès des patientes. Débutant ses journées dès les premières heures et intervenant en urgence à toute heure, il s’inscrit dans une pratique médicale axée sur la proximité et la continuité des soins.
Cette réussite est perçue comme un signal positif pour le système de santé local, renforçant la confiance des populations dans les structures hospitalières nationales. Le personnel médical et la communauté saluent une intervention qui contribue à valoriser les compétences médicales du pays.
IBM
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