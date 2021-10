Un garçon de 7 ans a perdu la vie dans un incendie

Un incendie a eu lieu à Vanadjou Itsandra ce samedi soir , un jeune garçon de 7 ans est mort. Et la maison familiale a été entièrement brûlée pendant l’incendie.

Suite à l’incendie meurtrier de ce samedi soir à Vanadjou – Itsandra une cagnotte a été lancée afin de venir en aide à cette famille et reconstruire la maison.

Soyons solidaires et généreux et Allah nous rétribuera davantage.

Qu’Allah fasse miséricorde et donne la belle patience à la famille endeuillée.

Voici le lien de la cagnotte :

https://www.cotizup.com/famille-sinistree-a-vanadjou

Contact aux Comores : +269 340 36 63.

Contact en France : +336 99 28 14 78.