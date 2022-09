Un homme surpris en train de PASSOUWA une enfant de 4 ans

Une famille de Moimoi affirme avoir surpris un homme d’une trentaine d’années, natif du même village, en train d’abuser de sa fillette de quatre ans.

Les faits se seraient passés le jeudi 22 septembre, dans cette localité de la commune de Mutsamudu.

Cet individu, dont un portrait aurait été imprimé par cette famille et répandu un peu partout, est toutefois parvenu à s’échapper et est depuis resté introuvable, selon toujours la famille de la victime.

CMM

Titre CI

Please follow and like us: