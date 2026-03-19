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Tragédie migratoire à Mitsamiouli : 8 morts, dont un bébé, après un naufrage en pleine nuit

19 mars 2026 La Rédaction À la une, Faits divers 0

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Une nouvelle tragédie s’est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi au large de Mitsamiouli, où une embarcation transportant 51 migrants a fait naufrage. Parmi les passagers se trouvaient des femmes, des hommes, mais aussi des nourrissons, rendant le drame encore plus bouleversant.

Selon des sources sécuritaires, le bilan provisoire fait état de 8 morts, dont un bébé. Trente personnes ont pu être secourues, tandis que 13 autres sont toujours portées disparues. Les survivants, pour certains blessés et en état de choc, ont été pris en charge après leur arrivée sur la côte.

Les opérations de recherche se poursuivent activement en mer, mobilisant les autorités ainsi que des habitants, notamment des pêcheurs venus prêter main-forte. Les conditions de sauvetage restent difficiles, et le bilan pourrait encore s’alourdir dans les prochaines heures.


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En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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