Sanction contre les Comores: La CAN un scandale, Pierre Ménès furieux

La Coupe d’Afrique des Nations a ouvert ses portes depuis le 9 janvier dernier et la compétition continentale a déjà réservé son lot de surprises en tout genre.

Si le beau jeu n’a pas, pour l’heure, été une des caractéristiques spécifiques de cette Coupe d’Afrique des Nations, de nombreux faits sont venus rendre cette compétition très intéressante. L’élimination de l’Algérie, grand favori affirmé et annoncé par les observateurs, malgré un groupe à sa portée, la rafraichissante équipe des Comores qui s’est hissée en huitièmes de finale pour sa première participation, l’élimination de la Côte d’Ivoire aux portes des quarts de finale, sont autant d’évènements qui en ont surpris plus d’un. Néanmoins, en dehors du sportif, d’autres éléments ne penchent pas vraiment en la faveur du Cameroun, pays organisateur. En effet, les soucis liés à l’arbitrage ou certains terrains à la limite de l’indigence, viennent également donner du grain à moudre aux détracteurs.

C’est notamment le cas de Pierre Ménès. Le journaliste, ancienne figure de proue de Canal+, possède quelques récriminations à l’égard de l’organisation de cette Coupe d’Afrique des Nations. Déjà outré par le traitement réservé à l’équipe des Comores lors de son huitième de finale face au Cameroun, le polémiste a une nouvelle fois réagi, via son compte Twitter personnel, sur les sanctions proférées à l’égard des Comoriens. En effet, ces derniers ont écopé de trois peines de 5000 euros chacune pour les motifs suivants : flocage artisanal sur le maillot de Chaker Alhadhur, lui le latéral de métier, non-respect du protocole sanitaire et un supposé retard causé par les joueurs comoriens. Des sanctions que Ménès juge ridicules, l’occasion aussi pour lui de caller un tacle appuyé à la fédération camerounaise.

« Sa creuse encore. La CAF se couvre de ridicule et de honte », a-t-il écrit. Un message qui a forcément fait réagir : « Avant de critiquer, vérifiez les informations et surtout les raisons invoquées pour les sanctions. Depuis le début, vous les européens vous êtes contre l’organisation de cette #CAN2021. Nous ne vous demandons pas votre avis et nous réglerons nos problèmes entre nous. Merci », a répondu un utilisateur. Ce qui a permis à Pierre Ménès d’en rajouter une couche : « Je suis ni pour ni contre. Je constate l’échec retentissant de cette organisation lamentable qui fait tant de mal au foot africain », a conclu un Pierre Ménès passablement remonté face à cette organisation qu’il juge donc comme un échec retentissant.

