Naufrage à Mitsamihuli : le bilan s’alourdit à 17 morts

Le drame survenu au large de Mitsamihuli continue de s’aggraver. Selon les dernières informations, le bilan provisoire fait désormais état de 17 morts, contre 12 annoncés précédemment. Trente migrants ont pu être secourus, tandis que plusieurs personnes restent portées disparues, les recherches se poursuivant activement.
D’après les témoignages recueillis, ces migrants, majoritairement originaires du Congo, auraient été abandonnés par des passeurs à proximité de la plage située près du stade Saïd Mohamed Cheikh. Trompés, ils pensaient avoir atteint Mayotte. Profitant d’une marée basse, ils ont tenté de rejoindre la côte à pied avant d’être surpris par une zone plus profonde. Beaucoup, ne sachant pas nager, se sont noyés.
Les premiers secours ont été donnés par des jeunes de la ville et des pêcheurs, rapidement rejoints par les autorités et les garde-côtes. Huit corps ont été repêchés dans la nuit, puis neuf autres dans la matinée.
La Sécurité civile a exprimé sa profonde tristesse face à ce drame. Les survivants doivent être transférés vers Moroni, tandis que les victimes seront inhumées à Mitsamihuli.
IBM
Réagissez à cet article